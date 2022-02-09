مصرف عراقي يعتزم خفض الفائدة على القروض السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي العراقي، يوم الاربعاء، عن نيته خفض نسبة المرابحة –الفائدة المصرفية- على قروض شراء الوحدات السكنية للموظفين إلى 2% على مبلغ القرض.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "المصرف بصدد خفض نسبة المرابحة الى 2% بدلاً من 3% التي يتم فرضها حاليا على القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية للموظفين".

وبين ان "هدف المصرف من ذلك هو تخفيف العبء عن كاهل الموظفين ومعالجة ازمة السكن في العراق"، مضيفا ان "قروض المصرف لشراء الوحدات السكنية تتراوح ما بين 100 مليون دينار للموظفين وترتفع الى 150 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واشار رسن الى ان "عملية الإقراض تتم من خلال جلب الموظف صورة سند الدار الذي ينوي شراءه ويقوم المصرف بدوره من خلال اللجان الخاصة به بالتأكد من عدم وجود حجز عليه او اي مشاكل تتعلق بالدار ومن ثم يتم دفع المبلغ للبائع ويتم توقيع العقد مع البائع والمشتري".

واشار الى ان "نسبة المرابحة تكون 3% سنويا على ان يسدد القرض لمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنوات وحسب الاتفاق".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد السكان ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء أسعار الأراضي والمواد الإنشائية.