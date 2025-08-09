مجمع بسماية.. مصرف حكومي يهدد "المتلكئين" بإجراءات قانونية

شفق نيوز– بغداد

دعا مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم السبت، المقترضين المتلكئين في تسديد أقساط قروض مجمع بسماية السكني بالعاصمة بغداد، إلى الإسراع بمراجعة الفروع المخصصة لتسديد المبالغ المستحقة، وفاءً بالتزاماتهم التعاقدية وحفاظاً على المال العام.

وأكد المصرف، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التزام المقترضين بالسداد لا يمثل مجرد استحقاق قانوني، بل مساهمة مباشرة في إعادة تدوير واستثمار هذه الأموال لتمويل شقق جديدة تتيح لعدد أكبر من المواطنين فرصة الحصول على سكن كريم في المشروع ذاته.

وحذر المصرف من أن الامتناع عن السداد يعرقل استفادة الآخرين ويحد من قدرة المصرف على التوسع في تمويل الوحدات السكنية، مشدداً على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية بحق المتخلفين.

وأوضح المصرف الفروع المعتمدة لتسديد الأقساط، والتي تشمل: سبع أبكار، الأمين، الباب الشرقي، الفردوس، حي الزهراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الحي العربي، حي العامل، الحرية، المدائن، براثا، السكك، المعرفة، القصر الأبيض، وسبع قصور.