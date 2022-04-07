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مصرف الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T10:15:31+0000
مصرف الرشيد يقرر قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، عن قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية.

وكانت المصارف الحكومية في العراق لا تقبل بكفالة منتسبي الدفاع والداخلية وتشترط كفالة الموظف المدني للمستفيدين من القروض التي تمنحها هذه المصارف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مصرف الرشيد أصدر تعليماته لقبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها (ضباط ومراتب) الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واوضح ان "من بين التعليمات أن يغطي (50%) من صافي الراتب تسديد القسط والفائدة الشهرية وفي حالة عدم الكفاية يمكن تقديم أكثر من كفيل".

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