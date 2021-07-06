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مصرف الرشيد يصدر ضوابط قبول الكفيل للقروض والسلف الممنوحة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-06T10:11:49+0000
مصرف الرشيد يصدر ضوابط قبول الكفيل للقروض والسلف الممنوحة

شفق نيوز/ أصدرت الإدارة العامة لمصرف الرشيد اليوم الثلاثاء، الى كافة فروعه ملخص الضوابط قبول الكفيل المستمر بالخدمة والكفيل المحال على التقاعد او المستقيل لمنح السلف والقروض التابعة للمصرف.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان التعليمات الخاصة بالكفيل المستمر بالخدمة تضمنت ان "يكون عراقي الجنسية وأكمل الـ8 سنة من عمره وموظفا على الملاك الدائم مستمرا بالخدمة على أن يغطي 50% من صافي راتبه الشهري مبلغ القسط الشهري والفائدة مع قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية".

واضاف ان الضوابط أيضا والخاصة بالكفيل المحال على التقاعد أو المستقيل "عدم منح الكفيل براءة ذمة عند احالته على التقاعد إلا بعد تقديم تعهد باستمرار كفالته للمقترض كما يمكن للكفيل المستقيل تقديم كفيلا بديلا عنه وفق ضوابط الكفالة المعمول بها".

واشار الى ان "الضوابط بينت بتحمل المقترض كافة التبعات القانونية في حال إخفاء المعلومات الخاصة بالكفيل او أي ضرر يلحق بالمصرف".

والزم المصرف وفق الضوابط دائرة الكفيل بإعلام المصرف عن أي مستجدات تحدث للكفيل والرجوع الى المصرف لتثبيت التزاماته من عدمها وان يكون المقترض او الكفيل ضمن السن القانوني المبلغ اليكم من القسم المالي وحدة التأمين لكافة القروض وعدم قبول كفالة المتقاعدين.

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