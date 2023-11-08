مصرف الرشيد يصدر تحذيراً للمواطنين الراغبين بالحصول على الدولار لأغراض السفر

شفق نيوز/ حذّر مصرف الرشيد الحكومي، يوم الأربعاء، المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار لأغراض السفر من التعامل مع مكاتب وصفحات وهمية تدعي تسهيل إجراءات الحصول على العملة الصعبة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام صفحات ومكاتب تروج للتقديم الالكتروني لغرض شراء الدولار للسفر، لذا نحذر المواطنين كافة من التعامل مع هذه الجهات الوهمية كونها سرقة لأوراقكم الرسمية".

وأضاف "المصرف يؤكد على التقديم من خلال الرابط داخل الصفحة الرسمية للمصرف بكل سهولة وانسيابية ولا تحتاج إلى أي وسيط".