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مصرف الرشيد يحذر من عمليات احتيال تقوم بها بعض المواقع الالكترونية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T08:10:58+0000
مصرف الرشيد يحذر من عمليات احتيال تقوم بها بعض المواقع الالكترونية

شفق نيوز/ حذر مصرف الرشيد يوم الأربعاء، من قيام بعض المواقع الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم بانها تابعة للمصرف، بدعوة المواطنين لغرض التقدم بطلب القروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "لوحظ وجود بعض المواقع الإلكترونية المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أنها تابعة لمصرفنا حيث تطلب هذه المواقع ولغايات مختلفة منها التقدم بطلب القروض أو تحديث بيانات بإرسال معلومات البطاقة بما يشمل رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والرقم السري وبيانات شخصية اخرى"، مبينا ان "هذه المواقع تنفذ عمليات احتيالية على البطاقة ولغايات غير مصرح بها".

واضاف ان "المصرف يطالب المواطنين بعدم قيام بتزويد أي من المعلومات الخاصة بالبطاقة أو بياناتكم الشخصية لأي من المواقع الالكترونية ولاية جهة عدا القنوات الرسمية للمصرف".

وطالب المصرف "من المواطنين بالابلاغ عن تلك المواقع او الجهات والتحقق منها وذلك بالاتصال على خدمة الزبائن التابع للمصرف".

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