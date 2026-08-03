مصرف الرافدين يوضح آلية استقطاع أقساط السلف مع تأخر صرف الرواتب

شفق نيوز- بغداد

نفى مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن استقطاع قسطين من السلف أو القروض دفعة واحدة عند صرف رواتب شهر تموز في حال تأخر تمويلها، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وقال المصرف، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن آلية استقطاع أقساط السلف والقروض تعتمد على تمويل الراتب الفعلي وليس على المدة الزمنية الفاصلة بين الرواتب، مبيناً أن جدول السداد يرتبط بالراتب الشهري، ويُستوفى قسط واحد فقط عند تمويل كل راتب.

وأكد أن تأخر صرف راتب أحد الأشهر لا يترتب عليه استقطاع قسطين عند تمويله، وإنما يُستقطع قسط واحد فقط وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة لاستقطاع أقساط السلف والقروض.

ودعا مصرف الرافدين المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق بين الموظفين والمتقاعدين المقترضين.