إطلاق رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر حزيران

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، عصر اليوم الأحد، البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران/يونيو 2026 وبشكل تدريجي.

من جانبه أعلن مصرف الرافدين، عصر الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران/يونيو عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وكثفت الحكومة العراقية إجراءات صرف المستحقات المالية قبيل عيد الأضحى، إذ واصلت وزارة المالية الدوام يومي الجمعة والسبت، لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أطلقت وزارة العمل رواتب العمال المتقاعدين المضمونين.