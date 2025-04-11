مصرف الرافدين يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (OBDX Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام (GOAML Government Online Anti-Money Laundering)، مؤكدا انه قد تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية.

وأضاف البيان أن خدمة OBDX تمثل نقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات المصرفية، حيث تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى حساباتها وإجراء جميع عملياتها المصرفية بسهولة وأمان عبر الإنترنت، مبينا أن هذه الخدمة تساعد في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية.

ووفقا للبيان، فإنه بالتوازي مع إطلاق خدمة OBDX، قام مصرف الرافدين بتفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) وGOAML لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المصرف، أن نظام AML يعمل على مراقبة المعاملات المالية بشكل آلي وتحليل الأنماط المشتبه بها، بينما يقوم نظام GOAML بتسجيل وتحليل البيانات المصرفية لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية.

مزايا خدمة OBDX المدعومة بأنظمة الامتثال:

1. أمان فائق: تضمن الأنظمة المتكاملة للامتثال التام بالمعايير الدولية، مما يعزز من أمان المعاملات المالية.

2. الامتثال العالمي: يضمن المصرف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.

3. سهولة الوصول: تمكن الجهات الحكومية من إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

4. رفع الكفاءة: تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع المعاملات مع ضمان احترام القوانين والسياسات المالية العالمية.