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مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي منح السلف للحشد والقوات الأمنية والموظفين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T07:34:07+0000
مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي منح السلف للحشد والقوات الأمنية والموظفين

شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، زبائنه من التعامل مع جهات تدعي منح السلف للحشد الشعبي ومنتسبي الدفاع والداخلية والموظفين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هناك جهات ومكاتب وجمعيات تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهمية وتوهم الموظف او المنتسب او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف.

وأشار الى ان هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وارقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم.

ودعا البيان الى عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين وعدم الافصاح عنها لأي جهة تلافياً للسرقة وان المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن السلفة.

واوضح البيان ان المصرف سبق ان اصدر تعليماته بشمول الحشد الشعبي بالسلف اضافة الى منتسبي القوات الامنية والموظفين وانه مستمر في منح السلف من دون توقف . مبينا ان الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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