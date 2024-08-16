مصرف الرافدين يحذر زبائنه من "الاحتيال الإلكتروني" ويصدر إرشادات لهم

شفق نيوز/ أكد مصرف الرافدين، يوم الجمعة، حرصه على توعية زبائنه والجمهور حول الممارسات السليمة في استخدام الخدمات الإلكترونية بشكل عام، وتوجيه الزبون إلى أخذ الحيطة و الحذر، درءاً للمخاطر التي قد تنتج عن أي محاولات للوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية للزبون، من خلال الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الهاتفي، والفيروسات وبرامج التجسس، وسرقة الهوية.

وأوصى مصرف الرافدين في بيان اليوم، زبائنه الالتزام بالإرشادات التالية: تجنب السهولة في معرفة كلمة السر، والحفاظ على سريتها، وتجنب استخدام كلمات سر شائعة ومعروفة يسهل التنبؤ بها وقم بتغييرها دورياً. ونصح المصرف زبائنه -من أجل أمنهم وسلامتهم- بالامتناع عن استخدام المعلومات المعروفة كتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو أي جزء يسهل التعرف عليه من اسم الزبون ككلمة السر.

وحث بيان المصرف الزبائن على، تجنب إفشاء كلمة السر والبيانات الشخصية والمحافظة على سرية رقم بطاقة الراتب (ماستر او فيزا كارد) والإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف البنكي، وعدم إفشائها حتى لموظفي المصرف، مؤكدا أن تحديث معلومات وبيانات الزبون الموطن راتبه أو غير ذلك كلما طرأ عليها تغيير من خلال الفروع.

ووجه المصرف زبائنه بـ"التحقق بشكل مستمر من حركات حسابك (عن طريق كشف حساب، حركات في تطبيق الهاتف )، وفي حال الشك في أي منها قم بمراجعة فرعك أو قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور في الإدارة العامة للمصرف".

وضرب البيان أمثلة على رسائل الاحتيال، "تصلك هذه الرسائل عبر تقمص شخصية موظف في البنك الذي تتعامل معه، حيث يرسل إليك رسائل يطالبك فيها بمعلومات حول حسابك البنكي أو بطاقة الائتمان بحجة التأكد من أرقامها".

الاحتيال عبر خدعة من تصفح حسابك

وأوضح المصرف أن الكثير من المستخدمين تم الإيقاع بهم على الشبكات الاجتماعية من خلال حيلة "اعرف من تصفح حسابك على فيسبوك" أو أي شبكة اجتماعية أخرى.

رسائل الفوز بالجوائز

ونوه المصرف الى أنه "تزعم مثل هذه الرسائل بأنك فزت بجوائز قيمة أو رحلة إلى بلد ما، و يطلب منك صاحب الرسالة دفع مبلغ معين لاستلام جائزتك، لا تفعل ذلك أبداً".

الاحتيال عبر جمع التبرعات

وشدد البيان على أن "جمع الأموال بصورة مخادعة، حيث ينشر هؤلاء المحتالون قصصاً وهمية حول حاجة مريض للعلاج أو أسرة فقيرة أو غيرها وطلب تبرعات من رواد الشبكات الاجتماعية".

عروض الوظائف عبر الإنترنت

وقال المصرف إنه "في حال تقدمت بطلب عمل لوظيفة عبر الإنترنت، سيطلب منك حتماً ملأ استمارة الطلب، يمكنك فعل ذلك ولكن احذر من تدوين رقم حسابك البنكي وبطاقة الائتمان".

نصائح لحمايتك من محاولات النصب والاحتيال

وخاطب المصرف الزبائن بالقول: لا تتفاعل مع الأشخاص الذين يطلبون منك دفع مبلغ مالي بسيط للحصول على جائزة أو هدية وغيرها من العروض.

وتابع البيان إنه "لا توافق على نقل محادثة مع شخص معين لخارج شبكات التواصل، كالتواصل عبر واتساب أو تقديم عنوان البريد الإلكتروني لهذا الشخص".

ودعا المصرف الزبائن الى التأكد من هوية الأشخاص الذين يراسلونهم بسبب حالة طارئة مع إدعائهم أنهم من أصدقائهم أو اقربائهم، محذرا أن الرسائل التي تتضمن أخطاء املائية ونحوية هي موضع شك دائماً ويجب عليك الحذر منها.

وقال المصرف ايضا بتوصياته للعملاء والزبائن "إن كنت ترغب بتقديم مساعدة أو عون، فافعل ذلك من خلال الجهات الرسمية والموثوقة"، مشددا أنه "لا تثق في الصفحات التي تمثل شركات كبيرة أو شخصيات عامة والتي لم تقم بالتحقق منها".

وتابع ايضا "لا تثق في أي صفحات اجتماعية تدعي أنها ستحقق لك الربح السريع من خلال الإنترنت أو العمل من المنزل"، مؤكدا أنه "لا تقم بالضغط على الروابط التي تصلك عبر واتساب أو شبكات التواصل أو تلك التي يتم نشرها في التعليقات".

وحث المصرف الزبائن على أخذ إجراءات الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية الأساليب الإجرامية التي تهدف للاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم من خلال قيام أشخاص بانتحال صفة موظفين عاملين في مؤسسات مالية أو مؤسسات دولية أو شركات خاصة، ومن ثم يقومون بما يلي:

التواصل مع الزبائن عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، واتساب) بذريعة تقديم مساعدات وجوائز مالية أو رواتب شهرية لمدة محددة، وذلك مقابل الحصول على المعلومات الشخصية للمعتمد وبيانات وصورة البطاقة المصرفية الممنوحة له والرقم السري ورمز التحقق OTP.

استخدام البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء حسابات باسم الزبائن أو تعديل بيانات حساباتهم أو تحديث بياناتهم أو طلب الرقم الذي سوف يصلك برسالة SMS، ومن ثم تنفيذ عمليات تحويل إلكتروني لغايات تسديد فواتير ومشتريات وشحن أرصدة هاتف نقال أو إجراء تحويلات مالية إلكترونية لأشخاص آخرين.

التواصل مع الأشخاص المستفيدين من التحويلات المالية بذريعة تنفيذها لصالحهم عن طريق الخطأ، ومن ثم الطلب منهم القيام بعكس المبلغ عن طريق التحويل لحساب معين أو شحن رصيد هاتف محدد.