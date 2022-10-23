مصرف الرافدين يتوعد المتلكئين بتسديد اقساط القروض بإجراءات قانونية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاحد، انها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المواطنين المتلكئين في تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة للقروض المالية.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بعض زبائن المصرف تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على القروض، لا سيما قروض مجمع بسماية السكني".

واكدت ان "المصرف لديه اجراءات قانونية في هذا المجال بموجب قانون استحصال اموال الدولة، اضافة الى الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين".

ولفتت الى ان "الامتناع عن تسديد الاموال يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة"، داعية المواطنين الى "الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة للاخرين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الاقساط والأموال المتلكئة".