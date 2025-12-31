مصرف الرافدين: رواتب المتقاعدين متاحة فور تلقي الرسائل النصية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر كانون الثاني 2026 عبر أدوات الدفع الالكتروني.

وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التوزيع شمل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، ويمكن للمتقاعدين الذين تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

وذكر المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المالية للمتقاعدين بطريقة أكثر سرعة وأماناً.

وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2026.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التوزيع سيبدأ بعد ظهر اليوم، وبشكلٍ تدريجي".

ودعت الهيئة جميع المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية، إلى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات، لغرض استلام رواتبهم وفق الآليات المعتمدة".