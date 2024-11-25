مصرف التنمية الدولي يكشف عن "محاولة لإثارة الفتنة" في مقره الرئيس ببغداد

شفق نيوز/ أوضح مصرف التنمية الدولي، اليوم الاثنين، ما جرى اليوم أمام مقره الرئيس في بغداد بمحاولة بعض الأشخاص اقتحام المصرف، أنها محاولة افتعال مشكلة مع الحرس المكلفين بحماية المصرف لإثارة الفتنة البلبلة، حسب وصفها، مشيرة الى الاستمرار بكافة فعاليات ونشاطات المصرف.

وقالت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فوجئنا اليوم بمحاولة مجموعة غير معرفة لدينا وليسوا من زبائن المصرف، بمحاولة افتعال مشكلة مع الحرس المكلفين بحماية المصرف، الغرض منها إثارة الفتنة والبلبلة وتشويه السمعة والابتزاز ونشر الإشاعات المغرضة لاستخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المصرف"، مبينة أن "هذه ليست المرة الاولى للتعرض لمثل هكذا هجمات".

وأضافت: "بناء عليه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم عبر القضاء العراقي العادل وتمت اتخاذ كافة التدابير والإجراءات"، لافتة إلى أن "العمل في المصرف وفروعه كافة مستمر بكافة فعالياته ونشاطاته بشكل طبيعي ولم يؤثر على سير العمل".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يقوم بتشويه صورة المصرف وتضليل الرأي العام".

وشهدت منطقة العرصات في بغداد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حالة من التوتر والغضب، حيث تجمع عدد من المواطنين، قيل أنهم من المودعين، أمام فرع مصرف التنمية الدولي، في محاولة لاقتحامه، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء التصرف في أموالهم وعدم تلبية طلباتهم المالية.