مصرفا الرافدين والرشيد يطلقان رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري

شفق نيوز - بغداد

صرّح مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة استكملت تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط/فبراير الجاري من خلال إيداع المبالغ لدى مصرف الرشيد والرافدين الحكوميين المخصصة بهذا الشأن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توزيع رواتب المتقاعدين من قبل المصرفين سيكون تدريجيا، بعد استكمال رفعها في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الاثنين، عن عدم دفع مصرفي "الرافدين والرشيد" الحكوميين رواتب المتقاعدين حتى الآن، بسبب نقص السيولة المالية، رغم أن موعد صرفها كان مقرراً أول أمس.

وعادةً تُصرف رواتب المتقاعدين في العراق خلال الأيام الأولى من كل شهر، وغالباً ما تكون بين اليوم الأول والخامس، وقد تُقدَّم أحياناً إلى نهاية الشهر السابق في حال صادف مطلع الشهر عطلة رسمية.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنباءً تحدثت عن قيام مصرف الرشيد بإطلاق رواتب المتقاعدين أول أمس الأحد، قبل أن يتم إيقافها بعد فترة قصيرة، إذ وصلت رسائل نصية إلى عدد من المتقاعدين تفيد بإيداع الرواتب في بطاقاتهم الالكترونية.

إلا أن المتقاعدين فوجئوا، عند توجههم إلى أجهزة الصراف الآلي، بعدم توفر أي مبالغ في بطاقاتهم، فيما تبيّن أن بعض البطاقات منتهية الصلاحية أو جرى إيقافها مؤقتاً بانتظار صرف الرواتب وإعادة تنظيم عمليات التمويل.