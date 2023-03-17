مصرع 8 أشخاص بانقلاب عجلة في واسط وتوضيح رسمي بشأن "تسميم" امرأة لزوجها في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، وفاة 8 أشخاص بانقلاب عجلة في محافظة واسط، فيما أصدرت شرطة ديالى توضيحاً رسمياً بشأن "تسميم" امرأة لزوجها في ناحية جلولاء.

وذكر بيان لمديرية المرور العامة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عجلة نوع أوبتما انقلبت في قضاء الصويرة بمحافظة واسط بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة عليها مما أدى الى انقلابها وسقوطها في احد الانهر".

وأشار البيان الى ان "الحادث أودى بحياة ثمانية أشخاص (كبار واطفال)".

في السياق، أصدرت قيادة شرطة ديالى، ايضاحًا حول ملابسات جريمة قتل بحق مواطن في ناحية جلولاء. وتداولت مواقع التواصل حادثة قيام امرأة بتسميم زوجها في ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

واكد الناطق الرسمي بإسم قيادة الشرطة العميد نهاد محمد حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة ديالى شكلت فريقا أمنيا مختصا بدأ بالإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة والتحري عن الفاعلين، ولسلامة هذه الإجراءات وتسهيل مهمة القبض على المتورطين بهذه الجريمة النكراء لم تعلن قيادة الشرطة عن أسباب وحيثيات هذا الحادث حتى اكمال التحقيق وتثبيت اعترافات المجرمين قضائيًا".

ودعا حسن، وسائل الإعلام التي تناقلت هذا الخبر والتي أوعزت أسباب القتل والإعلان عن الجاني، دون إسناد الخبر بتصريح من قبل الجهات الرسمية، الى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمي لتجنب المسائلة القانونية.