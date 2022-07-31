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مصرع 7 سائحين عراقيين جراء السيول في إيران

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-31T10:17:10+0000
مصرع 7 سائحين عراقيين جراء السيول في إيران

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ خراسان الرضوية ومحافظ مشهد "محسن داوري"، يوم الأحد، أن سبعة سياح عراقيين لقوا حتفهم جراء السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن داوري قوله، إن السياح العراقيين كانوا ضمن مجموعة من 13 شخصا يتحركون بسيارة في طريق ميامي - قرية جنارك قرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شرق البلاد على بعد حوالي 900 كيلومتر شمالي العاصمة طهران، عندما جرف سيارتهم فيضان مفاجئ، مضيفا أنه تم إرسال سيارة إسعاف طوارئ إلى مكان الحادث من أجل تقديم الإغاثة.

وأوضح أنه من بين القتلى رجلان أحدهما سائق السيارة إيراني الجنسية، وخمس نساء فيما أصيب ثلاثة آخرون نقلوا للمستشفى.

وتابع المسؤول المحلي الإيراني قوله "ما يزال ثلاثة عراقيين في عداد المفقودين البحث جار للعثور عليهم".

وأدت السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة إيرانية، حسب آخر حصيلة، إلى مصرع 69 شخصا، وفقد 32 آخرين، وعشرات المصابين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

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