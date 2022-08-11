مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحوادث سير في بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع ستة أشخاص بينهم منتسب امن وإصابة تسعة آخرين بحوادث سير مروعة في العاصمة بغداد ومحافظتي كركوك والديوانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فجر اليوم، نتيجة حادث سير مروع نجم عن اصطدام عجلتين ضمن شارع مطار المثنى في العاصمة بغداد.

كما أبلغ المصدر، ذاته بحادث انقلاب مركبة نوع هونداي ستاركس على طريق ديوانية – بغداد السريع قرب مطعم انوار المصطفى في محافظة الديوانية بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة تسعة آخرين.

وفي كركوك، أشار المصدر ذاته الى مصرع منتسب منسوب لمركز رتل طوارئ كركوك في الدفاع المدني نتيجة حادث سير في محافظة كركوك.