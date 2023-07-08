مصرع 6 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور ميسان، مساء السبت، مصرع 6 أشخاص، بحادث سير مروع على طريق عمارة - بصرة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام مروع وقع بين مركبتين الأولى نوع (هونداي أكسنت) والثانية (مرسيدس-قلاب حمل) على طريق عمارة - بصرة، نتيجة السرعة الشديدة، وانفجار أحد إطارات المركبة الأولى، مما أدى إلى انحرافها وعبورها للطريق المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية".

وأضافت أن "الحادث، تسبب بمصرع 6 أشخاص"، موجهة رسالة إلى سائقي المركبات، مفادها "الانتباه والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية"، حفاظاً على سلامتهم.