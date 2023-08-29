مصرع 6 أشخاص من أُسرة واحدة بحادث حريق اندلع داخل منزل جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل احد المنازل مما أسفر عن وفاة عدد من ساكنيه جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا نشب داخل أحد المنازل بمنطقة "الجوادين" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماده"، مشيراً إلى ان "الحادث تسبب بمصرع 6 أشخاص من أُسرة واحدة بينهم رب الأُسرة، وزوجته، فيما أُصيب شخص سابع بحروق بليغة".

وأضاف، "تم إنتشال الجثث ونقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، ونقل الجريح للمشفى لغرض العلاج"، مبينا ان" الحادث حصل بسبب تماس كهربائي داخل المنزل".