مصرع 6 زوار بحادث سير مروع في الديوانية

شفق نيوز - الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع 6 زائرين بينهم امرأة بحادث سير مروع وقع بين قضائي "عفك" و"آل بدير" في محافظة الديوانية جنوبي العراق، بعد عودتهم من الزيارة الأربعينية.

يأتي هذا الحادث بالتزامن مع حادث مماثل وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين اخرين إثر انقلاب مركبتهم على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة، غربي مدينة الناصرية أثناء عودتهم من مدينة كربلاء بعد اداء مراسم زيارة الأربعينية.