مصرع وإصابة 9 من الزائرين الهنود والباكستانيين بحادث مروع اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمصرع واصابة 9 زائرين من الهنود والباكستانيين بحادث سير مروّع في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث المروري المروع وقع على الطريق السريع قرب سفوان– البصرة مما اسفر عن مصرع 5 من الزائرين الهنود والباكستانيين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي حادث آخر أصيب خمسة أشخاص بجروح في حادث مروري جماعي على طريق شارع الوفود وسط البصرة.

هذا وتم العثور على جثة متفسخة قرب شارع الكورنيش وسط البصرة تعود لامرأة خمسينية مجهولة الهوية، من دون تفاصيل أخرى عن الحادث.