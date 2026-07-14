مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 إثر حادث سير بين "هيت والبغدادي" (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بينهم نساء وأطفال، إثر حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء هيت وناحية البغدادي في محافظة الأنبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين تقلان 8 أشخاص، ما أسفر عن وفاة 5 منهم في موقع الحادث، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُودعت جثامين الضحايا في دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".