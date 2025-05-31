مصرع 5 أشخاص في حادث سير مروع قرب سدة سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة صلاح الدين، مساء السبت، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير مروّع وقع قرب سدة سامراء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سيارتين حديثتين اصطدمتا وجهاً لوجه على الطريق المؤدي إلى سدة سامراء، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص في الحال"، مشيرًا إلى أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

وبحسب شهود عيان، فإن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيس في الحادث، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابساته.

ودعت مديرية المرور سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وقواعد السلامة المرورية، خاصة مع ازدياد الحوادث خلال الفترة الأخيرة.