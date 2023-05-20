مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والمثنى بين عجلتين صالون وبيك آب، وأدى لمصرع 5 أشخاص على الفور".

وبين المصدر، ان "3 من الجثث الخمسة تفحمت بالكامل نتيجة احتراق إحدى العجلات المتصادمة"، مشيراً إلى ان "قوة أمنية وفرق صحية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم ".