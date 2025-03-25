مصرع 5 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور صلاح الدين، مساء يوم الثلاثاء، بتسجيل خمس حالات وفاة في حادث سير وقع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير بين نوع سيارة دفع رباعي نوع (كيا) مع صهريج على طريق بيجي تكريت (35كم شمال صلاح الدين)، حيث أسفر عن مصرع خمسة مدنيين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأخلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مبيناً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث، والسبب الأولي هو السرعة المفرطة من سائق السيارة الأولى".