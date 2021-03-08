مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين بمصرع 4 مدنيين جراء حادث سير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع جراء اصطدام مركبة باخرى على طريق "مكحول" بين قضاءي بيجي والشرقاط شمالي صلاح الدين، مبينا ان سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه لمطبات الطريق.

واضاف المصدر ان جثث الضحايا تم نقلها للمستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد محافظات عراقية تصاعدا ملحوظا بالحوادث المرورية جراء تضرر وانهيار منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.