مصرع 4 مدنيين بحادث سير مروع على طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بوفاة 4 مدنيين بحادث سير مروع وقع على طريق كركوك - تكريت جنوب المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين سيارة نوع (تيوتا) وسيارة نوع (كيا) حيث اصطدمتا على طريق كركوك - تكريت ضمن الحدود الإدارية لناحية الرشاد (40 كم جنوب كركوك) وتسبب عنه مصرع 4 مدنيين من سكنة تكريت، وسبب الحادثة السرعة الشديدة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة أخلت الجثث لدائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادثة".