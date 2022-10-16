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مصرع 4 مدنيين بحادثين منفصلين في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-16T11:46:55+0000
مصرع 4 مدنيين بحادثين منفصلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بمصرع 4 مدنيين بحادثين منفصلين على طريق بغداد- كركوك بين صلاح الدين وكركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "3 مدنيين لقوا مصرعهم على طريق كركوك- بغداد بين حدود صلاح الدين ومحافظة كركوك  بتصادم عجلة (جكسارة) مع عجلة أخرى واحتراقها بالكامل ما سبب احتراق جميع من فيها بالكامل".

وأضاف ان "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وأخمدت الحريق ونقلت الجثث الى المستشفى".

وفي حادث آخر؛ وبحسب المصدر نفسه لقي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه بعد حادث دهس من قبل شاحنة على طريق بغداد كركوك قرب قرية (العصرية) في اطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين، مبينا أن الصبي من سكان قرية المفتول.

وأضاف ان "جثة الصبي نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث واتخذت الإجراءات اللازمة".

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