مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 9 مواطنين بحادثي سير في جنوبي وشرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا في العقد السادس من عمره توفي نتيجة انقلاب عجلته نوع (باجيرو)على الطريق العام قرب مرقد (سيد خضير) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "حادث تصادم بين عجلتين على الطريق العام بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث لمصرع 3 أشخاص على الفور بينهم منتسب امني، فيما اصيب 5 آخرون بجروح احدهم بحالة خطرة "، مبينا ان "الجثث نقلت للطب العدلي، والمصابين للمستشفى التركي التركي لتلقي العلاج اللازم".