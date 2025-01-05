مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس بحادثي سير منفصلين في حلبجة والأنبار

شفق نيوز/ لقي 4 أشخاص مصرعهم وإصابة خامس آخر بجروح، يوم الأحد، في حادثي سير منفصلين في حلبجة والأنبار.

ففي طريق سيروان - حلبجة وقع حادث سير مروّع قرب منطقة "بازگەي زەمەقی" أودى بحياة ثلاثة أشخاص، فيما أصيب شخص آخر بجروح بعد تصادم سيارة أجرة بمركبة زراعية (تراكتور).

وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "الإصابات التي لحقت بالمصاب خطيرة جدًا، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة الأنبار، لقي شاب مصرعه نتيجة اصطدام مركبته بشاحنة كانت متوقفة بسبب عطل فني على جانب الطريق الدولي السريع قرب مدينة الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وقالت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الشاب إلى المستشفى القريب في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة".

وأشارت المصادر، إلى أن "قلة الإنارة في المنطقة قد تكون من العوامل التي ساهمت في وقوع الحادث".