مصرع 4 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم السبت نتيجة حادث سير مروع في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من انقاذ ثلاثة مواطنين وانتشال اربع جثث نتيجة حادث مروري بين عجلة نوع (بيك اب) دبل قمارة وشاحنة صهريج على الطريق الدولي السريع في مركز محافظة الديوانية .

وأوضح البيان أن فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت معدات والاجهزة الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن الأجساد واخراج الأحياء منهم مع تامين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن الفرق واصلت اعمالها بتحرير جثث الضحايا وحرز مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها بموجب وصل امانة الى الاجهزة الامنية التي تولت التحقيق في اسباب الحادث .