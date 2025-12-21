مصرع 4 أشخاص وسقوط جرحى بحادث سير مأساوي جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز - البصرة / الديوانية

وقع حادث سير مروع، فجر اليوم الأحد، على الطريق السريع الدولي الرابط بين محافظة البصرة والعاصمة بغداد قرب محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن تصادم نحو 10 سيارات على الطريق المذكور مما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، متوقعا زيادة حصيلة الضحايا بسبب شدة الحادث.

ونقل المراسل عن شهود عيان، قولهم: إنهم اخرجوا اربع جثث في حين أن هناك جثتين تحاول فرق الدفاع المدني و المسعفون اخرجهما من تحت حطام السيارات.

وأضاف أن الحادث تسبب بتوقف حركة المرور في الطريق السريع وتكدس العجلات في طوابير طويلة.

وعزا مراسل الوكالة، سبب الحادث الى السرعة الفائقة بالقيادة، وتراجع مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في الأجواء.

وكانت مديرية المرور العامة في العراق قد دعت، مساء أمس السبت، أصحاب المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية بسبب تشكل موجات الضباب في الطرق، ما يتطلب من سائقي المركبات القيادة بحذر والانتباه للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتسبب تشكل الضباب في سماء المدن العراقية خلال الأيام الماضية بتعليق الرحلات الجوية لفترات متقطعة في مطارات البلاد مع وقوع حوادث سير في الطرقات السريعة وخاصة بين المحافظات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.