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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-22T07:57:35+0000
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء ، بمصرع وإصابة ٦ اخرين بحادث سير شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن 4 أشخاص من أسرة واحدة من أهالي محافظة الأنبار لقوا مصرعهم وأصيب منتسبان في الشرطة الاتحادية بجروح بليغة جراء تصادم عجلتين على طريق تكريت – كركوك شمال غرب تكريت.

واكد المصدر نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة ونقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي في تكريت فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وبين أن أسباب الحادث عدم وجود ممر ثانٍ للطريق رغم زخم الحركة المرورية في الطريق على مدار الساعة ما أوقع حوادث كثيرة خلفت عشرات الضحايا والمصابين.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات أخرى تصاعدا بحوادث السير بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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