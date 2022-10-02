مصرع 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل بحوادث منفصلة في السليمانية وديالى

شفق نيوز/ لقي اثنان من مشغلي المولدات الكهربائية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان حتفهما اثر صعقة كهربائية، في وقت لقت فيه امرأة وطفل مصرعهما بحادثين منفصلين في ديالى.

وقال مدير مركز الطوارئ في السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من مشغلي المولدات لقيا حتفهما الليلة الماضية، أحدهما في حي كردسات والآخر في حي بختياري".

وأوضح ان "العاملين المتوفين يبلغ احدهما 35 عاماً والآخر 32 عاماً".

وفي ديالى، افاد مصدر امني بمصرع امرأة مسنة بحادث دهس ومصرع طفل اخر بحادث غرق في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة مسنة لقت حتفها خلال محاولتها عبور طريق بغداد – كركوك مقابل مدخل منطقة "منصورية الشط" 18 كم شمال غرب بعقوبة"، مبينا ان "سيارة مسرعة صدمتها ما تسبب وفاتها بالحال".

وأضاف، ان "جثة الامرأة تم نقلها الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات الأمنية والمرورية الإجراءات القانونية اللازمة".

واشار الى ان "طفلا لقي مصرعه بعد غرقه ببركة ماء في احد قرى ناحية محمد سكران 25 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف، ان "جثة الطفل تم انتشالها ونقلها الى الطب العدلي".