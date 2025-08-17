مصرع 4 زائرين بينهم امرأة وطفل بإنقلاب مركبة جنوبي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، يوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل، إثر حادث سير بانقلاب مركبتهم قرب ناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انقلاب مركبة وقع على الطريق العام قرب ناحية حمام العليل، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل".

وأضاف أن "الضحايا كانوا في طريق عودتهم من الزيارة الأربعينية، متوجهين إلى منطقة سكناهم بقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، إلا أن مركبتهم تعرضت لحادث سير تسبب بانقلابها ووفاتهم جميعاً في الحال".

وأشار المصدر، إلى أن "الشرطة نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي في الموصل، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".