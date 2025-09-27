مصرع 3 وإصابة 5 من عناصر الأمن بحادثي سير في الأنبار وميسان

شفق نيوز- الأنبار/ ميسان

لقي ثلاثة من عناصر الأمن مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين، يوم السبت، إثر وقوع حادثي سير في محافظة الأنبار غربي البلاد وميسان جنوباً

حيث أودى حادث سير مروّع بين حديثة والرمادي، بحياة ثلاثة منتسبين وأدى إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على الطريق العام بين حديثة والرمادي نتيجة انقلاب عجلة كانت تقل عدداً منعناصر الأمن".

وأضاف المصدر أن “الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة منهم وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الرمادي لتلقي العلاج".

وشرعت القوات الأمنية وفرق الإسعاف، وفقاً للمصدر، بفرض إجراءات السلامة في موقع الحادث ومعاينته لتشخيص أسبابه.

على صعيد ذي صلة، أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، بإصابة اثنين من عناصر الأمن في حادث آخر وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سائق عجلة صالون اصطدم بنقطة سيطرة أمنية أمام مبنى قيادة شرطة محافظة ميسان وسط مركز المحافظة وتسبّب بإصابة اثنين من عناصر الأمن ممن كانوا ضمن الواجب في السيطرة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية أوقفت سائق العجلة على ذمة التحقيق، فيما نقلت المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وتسجل المحافظات العراقية معدلات مرتفعة من حوادث السير، لأسباب تتعلّق في الغالب بقدم وتهالك الطرق وغياب العلامات المرورية، فضلاً عن عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.