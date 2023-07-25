مصرع 3 مدنيين بحوادث منفصلة في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى وصلاح الدين وكركوك بمصرع 3 مدنيين بحوادث منفصلة.

ففي ديالى أبلغ مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء بمصرع شاب جراء حادث مروري شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "شابا لقى مصرعه جراء انقلاب مركبته على طريق مندلي -بلدروز (40 كم شرق بعقوبة)".

واضاف أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية

وفي صلاح الدين لقي شاب مصرعه غرقا باطراف قضاء طوز خرماتو.

وبين المصدر ان "الشاب غرق خلال محاولته السباحة في مشروع ماء الطوز وتم انتشال جثته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

واشار الى فتح تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وفي حادث ثالث أنهت صعقة كهربائية حياة شاب ثلاثيني خلال أعمال صيانة في منزلة وسط مدينة كركوك بحسب مصدر امني.

واضاف المصدر؛ ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي مع فتح تحقيق أمني بتفاصيل الحادث.