في كركوك وديالى.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثيّ سير مروعين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في كركوك وديالى، يوم الأحد، بمصرع وإصابة تسعة مدنيين بحادثيّ سير مروعين في المحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع في الطريق الحولي لمدينة كركوك حيث أن مركبة حمل كبيرة نوع (فالفو) دهست سيارة نوع (نيسان بيك آب) وأدى إلى مصرع فتاتين وامرأة ورجل، وإصابة اثنين آخرين".

وبين أن "سبب الحادث الاستدارة الخاطئة من قبل سائق المركبة الصغيرة وعدم تأكده من خلو الطريق من المركبات"، مشيراً إلى نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي ديالى أو المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً وقع على طريق بعقوبة - ناحية كنعان (15كم جنوب شرق بعقوبة)، حيث اصطدمت سيارتين وأدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص".

وأضاف أن جثث الضحايا تم نقلها إلى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد أغلب المحافظات حوادث سير يومية لأسباب عدة منها رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.