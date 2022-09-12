مصرع 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى ونقل جثامين 12 زائرا ايرانيا لقوا حتفهم بالعراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأثنين، بمصرع 3 مدنيين بحادثي سير في قضاءي الخالص وبلدروز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابين لقيا مصرعهما جراء تصادم دراجاتهما النارية على طريق زراعي في قرية (الصباح) في اطراف قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة.

وفي حادث اخر افاد المصدر نفسه بمصرع شاب جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد كركوك قرب معسكر اشرف 60 كم شمال بعقوبة.

واكد المصدر نقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادثين.

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة واهمال قواعد السلامة المرورية.

على صعيد آخر قال مصدر محلي في محافظة بابل لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة الإيرانية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في المحافظة أكملت الاستعدادات لنقل 9 زائر إيراني مصابين أثر حوادث السير إضافة إلى 12 جثة من مستشفى الحله الجراحي إلى إيران عبر مطار النجف.

كان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في أمس الأحد، بأن "12 زائراً إيرانيا لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون باصطدام حافلة كانوا يستقلونها بشاحنة على طريق ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل".