مصرع 3 أفراد لعائلة واحدة بسقوط سيارة من جسر في كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

شهدت محافظة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، حادثين منفصلين، تمثل الأول بسقوط سيارة من أعلى أحد الجسور وسط المدينة ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، فيما اندلع حريق في مرآب للسيارات تسبب بخسائر مادية.

وفي تفاصيل الحادث الأول، أفاد مصدر أمني في كركوك، بأن السيارة كانت تسير على الجسر قبل منطقة "رحيم آوا"، عندما فقد السائق السيطرة عليها، لتنحرف وتسقط من الأعلى وتستقر مقلوبة داخل النفق، مبيناً أن قوة الاصطدام كانت شديدة وأدت إلى وفاة ركاب السيارة في الحال.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى انتشال الجثث من داخل السيارة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم رفع المركبة المتضررة من موقع الحادث لتأمين حركة السير.

أما الحادث الثاني، فقد شهدت محافظة كركوك مساء الثلاثاء، اندلاع حريق داخل ورشة لصبغ السيارات في منطقة مرآب الشمال، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني بسرعة وتمكنت من إخماد النيران بالكامل قبل أن تمتد إلى المحال المجاورة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن الحريق وقع أثناء تواجد سيارة واحدة داخل الكراج، لافتاً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الأجزاء المتضررة داخل الكراج فقط.