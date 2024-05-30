مصرع 3 عناصر من سرايا السلام بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة عناصر من سرايا السلام بحادث سير في المحافظة، نافياً أن يكون الحادث هجوماً إرهابياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة من عناصر سرايا السلام كانوا في طريقهم من سامراء إلى منازلهم للتمتع بالإجازة الدورية، إلا أن السيارة التي تقلهم تعرضت لحادث سير ما أدى إلى مصرعهم جميعاً".

وأضاف أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، نافياً أن يكون الحادث هجوم إرهابي استهدف الضحايا.

وتناقلت بعض الوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن ثلاثة من عناصر سرايا السلام قتلوا بهجوم إرهابي على الطريق الرابط بين محافظتيّ صلاح الدين والأنبار.