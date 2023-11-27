مصرع 3 عمال من أهالي سنجار في مشروع سياحي ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في بغداد، يوم الاثنين، بمصرع ثلاثة عمال بسبب خلل فني أصاب مصعداً كهربائي كانوا بداخله في مشروع سياحي بمدينة الكاظمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العمال الضحايا جميعهم من مدينة سنجار في محافظة نينوى، وكانوا يعملون داخل منتجعات العبسلي في مدينة الكاظمية، وأثناء استخدامهم أحد المصاعد تعرض لعطل فني وسقطهم بهم ما أدى إلى ووفاتهم في الحال".

وبين أنه "تم نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث".