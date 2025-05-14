مصرع 3 عمال داخل مقلع بعمق 15 متراً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمصرع ثلاثة عمال إثر انقلاب مركبتهم قرب موقع الطمر الصحي في منطقة المقالع شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز أن صاحب معمل لتدوير النفايات في منطقة النباعي أبلغ عن فقدان الاتصال بثلاثة من عماله أرسلهم بمركبة مدنية لشراء أواني طعام، بعد أن غابوا لساعات وأُغلقت هواتفهم بالكامل.

وأضاف أن قوة أمنية باشرت بعمليات تفتيش واسعة وفحصت كاميرات المراقبة في القاطع، ليتبين أن المركبة لم تغادر المنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه بعد عمليات البحث الراجلة، تم العثور على المركبة منقلبة داخل أحد المقالع وبعمق يزيد على 15 متراً، وقد فارق العمال الثلاثة الحياة في موقع الحادث.