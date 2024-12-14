مصرع 3 أطفال واعتقال 11 شخصا شاركوا بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها اندلاع نزاع عشائري جنوبي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "ناحية الفضلية جنوبي المحافظة سجلت اندلاع نزاع عشائري بين أفراد عشيرة العساكرة بسبب خلافات سابقة، حيث داهمت القوات الأمنية منطقة الحادث وقامت باعتقال 11 شخصاً شارك بالحادث ومصادرة أسلحة نارية نوع (جي سي)".

وأضاف أن "المحافظة سجلت وفاة طفل في قرية الطوگية بقضاء قلعة سكر شمال ذي قار، عمره عامين بسبب حادث دهس، فيما توفي طفل آخر عمره 6 أعوام في حي الروضة بقضاء الدواية شمال شرق المحافظة نتيجة سقوط سياج منزله الخارجي عليه".

وأشار المصدر، إلى أن "طفلا ثالثا عمره عامين توفي في حادث غرق بجدول بزل بقرية السرحان في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".