مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم ثلاثي غربي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم امرأة في حادث سير مروع في ناحية الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث نجم عن تصادم ثلاث مركبات نتيجة السرعة الفائقة، وعدم الانتباه أثناء السير ما أسفر أيضاً عن اصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن آليات الأسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفين إلى دائرة الطب العدلي، في حين فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، وتحديد المقصرين.