مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح في حوادث سير تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية في ثلاث محافظات عراقية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن حادث اصطدام وقع في محافظة ذي قار بين مركبتين على الطريق السريع الرابط بين محافظة البصرة ومدينة الناصرية قرب منطقة الغابات بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصابة ستة أشخاص0

وأشار البيان إلى وقوع حادث اصطدام في محافظة نينوى بين مركبتين في منطقة القوش قرب سيطرة بدرية الأولى نوع (افيو) سوداء اللون الثانية نوع (سوناتا) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصابة ثلاث أشخاص.

وبحسب البيان فإن حادث اصطدام وقع في محافظة الديوانية بين المركبة الأولى مرسيدس خصوصي والثانية نوع نيفارا و الثالثة لوري بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة مما أدى الى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.