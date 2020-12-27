صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة بحادث مروري في الانبار

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص وأصيب رابع في الأنبار، يوم الأحد، بحادث تصادم بين مركبة حمل كبيرة وسيارة دفع رباعي، فيما شكت مديرية مرور المحافظة من توليها واجبات ليست من ضمن اختصاصها.

وقالت مديرية مرور الانبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حادث اصطدام بين مركبة من طراز (تويوتا لاندكروز) ومركبة حمل نوع (تريلة)، وقع على الطريق الدولي السريع قرب منطقة الحامضية شرق قضاء الرمادي، مركز المحافظة".

وبينت أن "الحادث أسفر عن مصرع طالبتين جامعيتين ووالد احداهما، كما أصيب آخر بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى الرمادي العام".

من جانبه، قال مدير اعلام وعلاقات مرور الانبار، العقيد عماد سامي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أدى إلى اندلاع النيران حيث انفجرت إحدى المركبتين بسبب شدة التصادم، وتولى رجال المرور إخماد الحريق".

وأشار إلى أن "أعمال صيانة الطرق تسببت بزيادة نسب الحوادث المرورية، بالإضافة إلى السرعة الشديدة وعدم انتباه السائقين لوجود أعمال صيانة".

ولفت سامي الى انه "قبل أحداث داعش، عند وقوع حادث مروري فهناك سيارة إسعاف وسيارة إطفاء ترافق مفارز المرور، ولكن منذ تحرير المحافظة من التنظيم، أصبحنا نقوم بنقل الجرحى إلى المستشفيات وإطفاء الحرائق الناتجة عن اصطدام العجلات".

وأكد سامي "طالبنا مرات عديدة بتوفير سيارات إسعاف وإطفاء لكن دون جدوى، لذا نطالب مرة أخرى الجهات المعنية بتوفير سيارات إسعاف واطفاء لنتمكن من نقل الجرحى واخماد الحرائق".