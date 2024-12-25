مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري مروّع في سنجار

شفق نيوز/ افاد مدير ادارة قائممقامية سنجار جلال خلف، يوم الأربعاء، بمصرع 3 اشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري مروع.

وقال خلف لوكالة شفق نيوز، إن "الضحايا الثلاث هم شاب وزوجته بالإضافة الى والدته ينتمون الى مجمع حطين الواقع شمالي سنجار"، مبيناً أن "الحادث وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء على الطريق الرابط بين سنجار وتلعفر".

ووصف خلف الحادث بانه "كان عنيفا ما أسفر عن وفاة أفراد العائلة الثلاثة في الحال".

وفي سياق حديثه ناشد خلف الحكومة المحلية في الموصل بضرورة التحرك العاجل لصيانة هذا الطريق الحيوي الذي يشهد حركة مرور كثيفة نظرا للعدد الكبير من حوادث السير التي تحدث فيه والتي غالبا ما تؤدي الى خسائر في الأرواح والممتلكات.