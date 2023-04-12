مصرع 3 أشخاص صعقاً بأعمدة الكهرباء في بابل ودهوك تحصي حوادث الأمطار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة بابل، يوم الأربعاء، مصرع 3 أشخاص صعقاً بأعمدة الكهرباء في المحافظة، في وقت سجلت فيه محافظة دهوك عدداً من الحوادث نتيحة هطول الامطار.

وقال مصطفى جواد مدير اعلام صحة بابل لوكالة شفق نيوز، إن "3 مواطنين لقوا مصرعهم صعقاً بأعمدة الكهرباء جراء سقوط الأمطار".

في السياق، اعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك ان احصائيات الحوادث التي وقعت ضمن حدود محافظة دهوك بعد ان شهدت المحافظة موجة من الامطار الغزيرة مما ادى الى حدوث فيضانات.

وقال المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول اعلام الدائرة لوكالة شفق نيوز، إن "13 حادثاً وقع ضمن حدود المدنية"، مبينا ان "4 سيارات و3 منازل غمرتها مياه الفيضانات في ناحية بامرني شمال المدينة بالاضافة الى وقوع عدد من الحوداث في قضاء العمادية حيث غمرت المياه معملا لانتاج "الطحينية" والحاق اضرار مادية بالشوارع والازقة داخل القضاء والنواحي التابعة له".

وتابع ان "منزلا واحدا قد تضرر بسبب الفيضانات في مركز مدينة دهوك".

واشار مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني الى ان "الفيضانات الحقت اضرارا مادية كبيرة دون وقوع اي اصابات بين المواطنين".

من جانب اخر اعلنت دائرة تربية محافظة دهوك تعطيل الدوام في المدارس التابعة لتربيات قضاء العمادية و عقرة و شيخان بالاضافة الى قضاء بردرش خوفا من حدوث فيضانات جراء تساقط الامطار.

وتتعرض المحافظات العراقية إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ليلة أمس والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع، فيما سقط ضحايا بسبب ذلك.

ولقي شاب مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية شمالي دهوك، حيث تتعرض البلاد لعاصفة مطرية شديدة، كما لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الأمطار ضمن منطقة الحي في واسط.